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Giriş Tarihi : 10-10-2022 09:31

Akülü araç çalarken suçüstü yakalandılar  

Elazığ’da 3 şüpheli, bir ikametten akülü araç çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.  

Akülü araç çalarken suçüstü yakalandılar  

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, bir ikametten akülü araç çalmaya çalışan Y.E. (35), M.Ç. (25) ve F.T.B. (24) polis tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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