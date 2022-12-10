Aksaray sporumuzu ve tüm kulüplerimizi destekleyeceğiz!

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Aksaray Spor Kulübünü ziyaret etti.

Başkan Akın ziyarette yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;Ben öncelikle Aksaray Spor Kulüp Başkanımız Özcan Bal’a ve tüm futbolcularımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Şunu ifade etmeliyim ki gençlerimizin uyuşturucuya bağımlı olduğu, boşluğa düştüğü bu dönemde, Aksaray Sporumuzun bu denli destekten mahrum bırakılmasını asla kabul edemeyiz. Bir spor kulübünün düşünmesi gereken tek şey “ben nasıl başarılı olabilirim”dir. Ben Gençlik ve Spor Bakanlığına soruyorum, kulüpler para mı toplasın yoksa maça mı hazırlansın ! Gençlik Spor Bakanlığının görevi nedir ! Sporu sporcuyu en ileri noktaya götürmektir. Bunun için en önemli şey finanstır. Bunu yapabilseydi eğer, şu an Elazığ Metamfetamin kullanımında ilk 10 da olmazdı. Lisanslı futbolcularımız asgari ücretle desteklenmelidir. Siz bunu yaparsanız rekabet artar, çoğu yanlışlığı da önlemiş olursunuz. Çocuklarımızın motivasyonunu kırmamamız gerekiyor. Formaları, topları en iyi şekilde temin edilmelidir. Aksaray sporumuz imkansızlıklar içerisinde gerçekten çok büyük başarılara imza atmıştır. Ben kulüp başkanımız Özcan Bal nezdinde tüm Aksaray Spor takımını tebrik ediyorum. Kendileri ile gurur duyduk. Seçimden sonra Saadet Partisi olarak göreve geldiğimizde Aksaray sporu ve diğer tüm kulüplerimizi destekleyeceğiz. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bu kulüpler devlet politikası şeklinde desteklenecek inşallah.” Dedi.