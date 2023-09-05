Aksaray Gençlikspor ilk transferini yaptı

Elazığlı golcü Burakhan Cevher yeni sezon için Elazığ’ın BAL temsilcisi Aksaray Gençlikspor’la anlaştı.

Elazığlı golcü Burakhan Cevher yeni sezon için Elazığ’ın BAL temsilcisi Aksaray Gençlikspor’la anlaştı.Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Aksaray Gençlikspor, ilk imzasını attırdı. Sarı-siyahlılar son olarak Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Kıralan Demirspor’dan Elazığlı santrafor Burakhan Cevher’i renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Kumluca Belediyespor ve Kıralan Demirspor’da toplam 24 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 6 gole imza attı. Transfer Aksaray Gençlikspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz dış transferde geçen sezon Antalya Kumluca Belediye Spor Kulübü’nde forma giyen Burakhan Cevher ile anlaşma sağlamıştır. Her iki tarafa hayırlı olsun” denildi.