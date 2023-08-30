Aksaray Gençlik, Apaydın ile devam

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aksaray Gençlikspor, yeni sezon için teknik ekibiyle yola devam etme kararı aldı.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aksaray Gençlikspor, yeni sezon için teknik ekibiyle yola devam etme kararı aldı.Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aksaray Gençlikspor, mevcut teknik ekibiyle 2023-24 Sezonu’nda da mücadele etme kararı aldı. Geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Burak Apaydın’la yoluna devam eden sarı-siyahlı ekip, deprem felaketi sonrası grupta mücadelesini devam ettirmemişti. Apaydın’ın yeni sezonda da yardımcı antrenörlüğünü Engin Katı, kaleci antrenörlüğünü ise Ramazan Kılıç yapacak.