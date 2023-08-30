Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aksaray Gençlikspor, yeni sezon için teknik ekibiyle yola devam etme kararı aldı.
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aksaray Gençlikspor, mevcut teknik ekibiyle 2023-24 Sezonu’nda da mücadele etme kararı aldı. Geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Burak Apaydın’la yoluna devam eden sarı-siyahlı ekip, deprem felaketi sonrası grupta mücadelesini devam ettirmemişti. Apaydın’ın yeni sezonda da yardımcı antrenörlüğünü Engin Katı, kaleci antrenörlüğünü ise Ramazan Kılıç yapacak.
SPOR
Giriş Tarihi : 30-08-2023 16:14 Güncelleme : 30-08-2023 16:14
Aksaray Gençlik, Apaydın ile devam
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aksaray Gençlikspor, yeni sezon için teknik ekibiyle yola devam etme kararı aldı.
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