Aksa’dan Malatya’ya esnafına indirim

Aksa Fırat Elektrik ile Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odası arasında imzalanan anlaşmayla oda üyeleri bir yıl boyunca indirimli elektrik fırsatından yararlanacak.

Yapılan protokole göre ESOB üyesi esnaflar elektriği yüzde 11 indirimli kullanmanın yanında bir yıl boyunca da gelecek zamlardan etkilenmeyecek

Aksa Fırat Elektrik ile Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odası arasında imzalanan anlaşmayla oda üyeleri bir yıl boyunca indirimli elektrik fırsatından yararlanacak. Yapılan protokole göre ESOB üyesi esnaflar elektriği yüzde 11 indirimli kullanmanın yanında bir yıl boyunca da gelecek zamlardan etkilenmeyecek

Oda üyelerinin indirimli elektrik kullanmasını sağlayacak protokol, ESOB Başkanı Şevket Keskin ve Aksa Fırat Elektrik Malatya İl Müdürü Mustafa Gel’in katılımıyla gerçekleşti. Keskin imza töreni öncesi yaptığı açıklamada Aksa Fırat İl Müdürü Gül’e konuya gösterdiği hassasiyet ve gayretinden ötürü teşekkür etti.

Keskin; “Huzurunuzda sayın müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu ilk görüştüğümüzde esnaf ve sanatkâr kesiminin çok büyük bir sıkıntı içinde olduğunu, elektrik ücretlerinde en azından yüzde 10 indirim yapılması ve bir yıl süreyle yapılacak zamlardan muaf tutulmasını talep etmiştik. Müdürümüz bu konuda bir hayli mücadele verdi. Bizim istediğimiz rakamın da üstünde bir oranda yüzde 11 indirim ve bir yıl süreyle esnaf ve sanatkârların zamlardan etkilenmemesini sağladı. Belki de Türkiye’de en büyük indirim bizim için yapıldı. Şahsım ve esnaflarımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

ZAMLAR DA YANSIMAYACAK

Yaşanan afet sonrası herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ve bu anlamda Aksa Fırat yönetimince alınan kararın memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Gel; “Esnaf odalarıyla böyle bir protokol yapma niyetimiz vardı ancak sizin öncülüğünüzde beklentilerin üstünde bir oranla protokol yapma fırsatı bulduk. Normalde bu konuyu yönetimimizle konuştuğumuzda onlar da sıcak bakıyorlardı. Sizlerin de istek, arzu ve duyarlılığınız sebebiyle iyi bir indirim protokolü yapmış olacağız. Bu zor dönemlerde hepimizin elimizi taşın altına koymamız gerekir. Attığımız her adımda müşterilerimizin menfaatlerini koruyacak şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir yıl boyunca esnaflarımız zamlardan etkilenmeyecek. Bugünün tarife koşullarında yüzde 11 indirime tekabül ediyor. Sabit fiyat verdiğimiz için yıl içerisinde zam gelmesi halinde bu indirim oranı daha da yukarı çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.

BELGELERLE BAŞVURMANIZ GEREKİYOR

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile imzalanan anlaşma ile oda üyeleri, 31 Mart 2020 tarihine kadar oda kayıt belgeleri ile Aksa Fırat Elektrik’in Malatya’daki Müşteri Hizmet Merkezine başvurarak bir yıl boyunca sabit fiyat uygulamasından yararlanabilecek.