‘AKP’li yöneticiler, Elazığ’ın sorunlarından habersiz!’

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Ak Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Başkan Akın; “AKP İl Başkanı Sayın Yıldırım yaptığı basın açıklamasında, Elazığ’ın sorunlarını Erdoğan Düşmanlığına indirgeyerek, aslında hemşehrilerimizin sorunlarından ne kadar kopuk olduklarını bir kez daha göstermiş oldular. Sanki Elazığ’da herşey yolundaymış da, muhalefet sadece Erdoğan’ı indirmek istiyormuş gibi bir hava oluşturmak en hafif tabirle hemşehrilerimizi aldatmaktır.

FAZLA SÖZE GEREK YOK! EN ÖVÜNDÜĞÜNÜZ İCRAATLERİNİZ ÇÖKTÜ!

Elazığ gibi ortalama nüfuslu bir şehirde bile bugün Ultrason gibi basit bir tetkike hemşehrilerimiz 2-3 ayda ulaşamıyor. MR vb gibi tetkiklere 6 ayda ulaşamayan hastalar var. İlçelerde Hastane var ama sağlık ocağından farksız. Gidip herkes bakıp görebilir, bir ilçe hastanesinde kadın doğum uzmanı yok, MR cihazı yok, diyaliz ünitesi yok. 100 km öteden 10 larca diyaliz hastası Elazığ’a sadece bunun için geliyor. Dikkatinizi çekiyorum burası bir İlçe, köy değil !

Diğer taraftan Elazığ’ın tüm ilçelerine bakabilirsiniz, bağlantı yolları henüz yapılmamış. İlçelerde lise düzeyinde yeterli öğretmen olmadığı için, vatandaş çocuğunu merkeze gönderiyor. Hangi çağda yaşıyoruz! Lise eğitimi için merkeze gidilir mi? Bundan dolayıdır ki Eğitim sistemi çökmüş.

Hayvancılık sayelerinde bitti. Vatandaşımız yem alamadığı için karnında yavrusu olan ineğini kesiyor. Hiç bir şey bilmiyorlarsa üreticilerle konuşsunlar. Mazot, elektrik, ilaç, işçilik aldı başını gidiyor bundan dolayıdır ki tarım da bitti. Çiftçi kan ağlıyor.

Elazığlı et, peynir ve süt üreticileri perişan, esnaflarımız siftah yapamıyor.

Sayın Şerafettin Yıldırım’ a soruyorum ? Maden ilçemize bir çivi çakmadığınız gibi oradaki Bakır Madenlerimizi peşkeş çekmek isteyen sizin partiniz AKP değil miydi? Cengiz Holdingle ilişkinizi kimse bilmiyor mu sanıyorsunuz. Nasıl oluyor da hala milletimizin gözünün içine bakabiliyorsunuz. Hayret ediyoruz.

Elazığ’da 30 bin kayıtlı işsiz var. Kayıtdışılarla birlikte 60 bin işsiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu işsizler ordusunu kim oluşturdu. Diğer taraftan Tokiler mağduriyet oluşturdu. Hala daha oluşturuyor. Vatandaş sesini duyuracak mercii bulamıyor. Sivrice de vatandaşın en güzel yerdeki dükkanını alıp başka yerde veriyorsunuz bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

ELAZIĞ AKP MİLLETVEKİLLERİNE SESLENİYORUM, KÖYLÜNÜN MERA ALANLARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN !

Bakınız Malatya yolu ile Baskil arasında kalan Üniversite arazisine yakın olan merkeze bağlı Bağdere Köyümüz var. Muhtarımız ile görüştük. 1000 dönüm mera arazisini İl Özel idaresi sözüm ona bir özel şirkete verip sanayi alanı yaptıracak. DSİ ve Ziraat Odası İl Özel idaresinin 23.05.2022 tarihli bu kararına şerh düşmelerine rağmen AKP’nin bu araziyi istemekteki amacı nedir? Şehir planında bir çok Sanayi alanı varken ve yer gösterilmişken niçin orayı istiyorsunuz ? Sanayi alanı ne zamandan beri en verimli tarım alanlarına yapılmaya başlandı? Şehir içinde bu kadar atıl ve ölü alan varken, sırf rant için Bağdere Köyünün Mera Alanını elinden almaya çalışıyorsunuz. AKP İl Başkanına ve milletvekillerine sesleniyorum ! köylünün mera alanlarından elinizi çekin! Hepimizin gördüğü üzere Hayvancılığın ve tarımın en önem kazandığı bu dönemde AKP gidip köyün mera alanlarını sanayi alanına dönüştürmeye çalışıyor. İşte AKP budur.

BU HAKSIZLIKLARA ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ! MİLLETİMİZİN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ.

Saadet Partisi olarak Elazığ’da milletimizin, hemşehrilerimizin her türlü problemini yakından takip ediyor ve çözüm üretiyoruz ve her türlü haksızlığın karşısında duruyoruz. İş başına gelince her türlü istismarı kaldıracağız, üretim ekonomisini oluşturacağız, montajcı üretim, değil hammaddesine kadar yüksek katma değerli üretim yapacağız, planlamayı yeniden getireceğiz, adaleti tesis edeceğiz. Bu memleket artık sahipsiz değil hemşehrilerimiz müsterih olsun” dedi.