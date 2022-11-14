‘AKP milletvekilleri Elazığ’ın sorunlarını bilmiyor!’

Saadet Partisi Elazığ İl yönetimi Sarıcan Beldesini ziyaret etti.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri Sarıcan Beldemizi ziyaret etti.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Akın; “Saadet Partisi olarak ilimizin gezmedik yerini bırakmadık. Mahallelerini, beldelerini ve ilçelerini gezdik, geziyoruz. Bunu yaparken birileri gibi dostlar bizi alışverişte görsün diye değil, insanımızın sorununu öğrenmek için yapıyoruz. Şimdi Elazığ milletvekillerine sorsanız bu Elazığ’ın sorunlarını bilmez. Bilmedikleri için Elazığ’a ayrılan bütçeler tabiri caizse telef oluyor. Daha doğrusu ellerinde dosya olmadığı için gidip bütçe bile isteyemiyor. Ankara’dan Elazığ’ı yönetemezsiniz. Bu memleketin sorunlarını öğrenmeden isteseniz isterseniz Stadyum için para istersiniz. Çünkü sorunları bundan ibaret sanıyorsunuz. Bakın ilçelerimize bakın beldelerimize tarım ve hayvancılık 6. Sıradan 41. Sıraya düşmüş. 60 Bin işsiz var. Niçin bütçe isteyip Güneş enerjili sulama sistemleri kurmuyorsunuz ? Kuramazlar, kurmazlar. 60 bin işsizimiz var. Niçin Madeni peşkeş çektiniz? Bakıra dayalı sanayi kurmadınız? İnsanımıza iş vermediniz. Sebebi bellidir. Ama biz Saadet Partisi olarak Elazığ’ın sorunlarını çarşaf çarşaf not ettik, çalıştık çözüm ürettik. Ben inanıyorum bu hizmetleri yapmak algıcılara değil bize nasip olacak inşallah. “ dedi.