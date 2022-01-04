Karakoçan Şoförler Odası kongresinde bütün üyelerin oyunu alan Abdulaziz Akdeniz, yeniden başkanlığa seçildi.

Karakoçan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda 5.Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Abdulaziz Akdeniz, yeniden başkanlığa seçildi.

Bütün üyelerin oyunu alarak güven tazeleyen Akdeniz, Karakoçan’daki şoför esnafına teşekkür etti. Akaryakıttaki fiyat artışını değerlendiren Başkan Akdeniz; “Sizin de bildiğiniz gibi son dönemlerde akaryakıta gelen zamlardan dolayı esnafımız ciddi manada sıkıntı içerisindedir. Bizler girişimde bulunduk, gerekli yerlere yazışmalarda bulunduk inşallah bir sonuç alacağız.” Dedi.