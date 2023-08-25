Akçapınar Cami dualarla açıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde yapımı tamamlanan cami, cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde yapımı tamamlanan cami, cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.Akçapınar Köyü Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından, hayırsever vatandaşların desteğiyle yapımı tamamlanan cami dualarla açıldı. 3 katlı olarak toplam 350 metrekarelik kullanım alanına sahip camini açılış programına, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kaymakam V. Yunus Emre Fırat, ilçe Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erkan Tetik, İl Müftüsü Şevket Dilmaç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş, kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kur’an tilaveti ve duaların ardından , vatandaşlarında yoğun katılımıyla camide ilk cuma namazı kılındı. Cuma namazının ardından Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.