Akçadağ’da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.29 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yapının da hasar aldığı ilçede kontrollü gerçekleştirilen yıkımlar sonrası ortaya çıkan enkazlar ise kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde devam eden yıkım işlemlerinin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor