Akçadağ Mezra Mahallesi’nin yol sorunu çözüldü

Akçadağ ilçesine bağlı Mezra Mahallesinde yaşanan yol sorunu Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarından sonra çözüme kavuşturuldu.

Akçadağ ilçesine bağlı Mezra Mahallesinde yaşanan yol sorunu Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarından sonra çözüme kavuşturuldu.İlçeye bağlı Mezra mahallesinde yaşayan vatandaşların yazın tozdan kışın ise kardan dolayı yaşadıkları yol sorunu Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması ile son buldu. Mezra Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve geldiği günden bu yana kendilerinin yanında olduğunu söyleyerek, “Mahallemizdeki sıkıntılar bu dönemde giderildi. İçme suyu, sulama suyu ve yol asfalt problemlerimizin hepsi bir bir çözüldü. Mahallemiz yazın toz topraktan kışın ise çamurdan geçilmiyordu. O nedenle vatandaşlarımız ulaşım noktasında bazı sıkıntılar yaşıyordu ama yapılan asfalt ile bu sorunumuz çözüldü. Allah başkanımızdan razı olsun. Mahallemize yapılan çalışmalardan dolayı Selahattin Başkanıma ve ekibine çok çok teşekkür ederim” dedi.Mahalle sakinlerinden Hüseyin Akyüz’de mahallelerine yapılan hizmetten dolayı teşekkür ederek, “Yolumuz toz toprak içerisindeydi, sağ olsun Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yol asfaltlama çalışmasından dolayı bu sorundan kurtulduk” ifadelerine yer verdi. Bir diğer mahalle sakini Hatice Coşkun’da yol sorunlarının artık çözüme kavuştuğunu belirterek “Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.Mahallesinde yaşanan ulaşım sorununun çözüldüğüne değinen mahalle sakini Mahmut Akyüz ise mahallelerinin yolunun ardık çok daha konforlu olduğunu söyledi. Memnuniyetini dile getiren Şükran Akyüz isimli vatandaş, “Selahattin Gürkan Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Önceden çamurun içindeydik, şimdi çok şükür yolumuz yapıldı. Yapılan çalışmalardan ötürü çok memnunuz” dedi.Kış mevsiminde mahallesindeki öğrencilerin yaşadığı zorlukları anlatan mahalle sakinlerinden Ömer Akyüz’de özellikle kış aylarında mahallelerinin adeta bir mahrumiyet bölgesi gibi olduğunu söyleyerek, “Büyük bir ulaşım sıkıntısı yaşıyorduk. Çocuklarımızı okula göndermekte zorlanıyorduk ve hatta bazı günler yoğun kar yağışı nedeniyle okula gidemiyorlardı. Şimdi çok şükür yolumuz asfaltlandı ve sorunumuz kalmadı” diye konuştu.