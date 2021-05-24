‘Akaryakıt zammından şoför esnafı muaf olsun’

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesinin ardından yapılan zam, şoför esnafında şok etkisi yarattığını ifade ederek zamdan şoför esnafının muaf olması gerektiğini ifade etti.

“İŞ YAPAMAYAN ŞOFÖR ESNAFI YİNE MAĞDUR OLMUŞTUR”

Halil Saraç; “Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesinin ardından akaryakıttan alınan ÖTV oranları artırıldı. Yapılan zamla yaklaşık olarak benzine 55, motorinde 67, LPG de 35 kuruş zam yapıldı. Bu zam şoför esnafında şok etkisi yaratmıştır. İş yapamayan esnafımız nasıl yakıt alacak. Bu zamdan mutlaka şoför esnafı muaf olması lazım”

“ESNAFIMIZ YAKIT ALMAKTA ZORLANIYOR”

Saraç; “Pandemi nedeniyle esnafımız eski işlerini yapamıyor. Bir yıldan fazladır zaten servisçi esnafımız hiç iş yapamadı. Toplu ulaşımda çalışan minibüsçülerimiz kapasitesinin yarısı kadar müşteri alıyor. Kamyoncu esnafımız kazanamıyordu şimdi zararına yük taşıyacak. Taksicilerimiz yok diyecek kadar iş yapıyor. Esnafımızın en çok gideri yakıttır. Bu zamla giderleri daha çok artacak. Kazanamayan esnafımız nasıl yakıt alacak ve iş yapacak”

“ŞOFÖR ESNAFI BİTİYOR”

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, Pandemi süreci öncesi esnafımız, para kazanamıyordu. Pandemi ile birlikte zarar ediyor. Kutsal mesleği yapan şoför esnafımız, bitme noktasına geldi. Esnaflarımız şoförlüğü bırakmaya başladı. Esnafımıza ciddi destekler verilmesi lazım. Yoksa bu gidişle çok sayıda esnafımız işlerini bırakacak”

“TOPLU ULAŞIMA ZAM YAPILMASI LAZIM”

Halil Saraç, “Her platformda toplu ulaşıma yılda en bir kere zam yapılması gerektiğini söylüyoruz. Biz göreve gelmemiz taktirde yılda en az bir kere toplu ulaşıma zam alacağız. Toplu ulaşıma zam yapılmıyor ama akaryakıt zamlanıyor, lastik fiyatları zamlanıyor ve şoför esnafımızın giderleri zamlanıyor. Neden toplu ulaşıma zam yapılmıyor”.

“TEMSİLCİMİZ, ORTADA YOK”

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, Zam sonrası biz açıklama yapmayacaktık ama temsilcimizin sesi çıkmadığı için biz açıklama zorunda kaldık. Esnafımız için zekat isteyenlerin sesi çıkmıyor. Bir kez daha söylüyoruz esnafımızın zekata değil devletinin desteğine ihtiyacı var. Taziye ve düğünlere gitmek hizmet değil onları herkes yapıyor. Esnafımız, düğünlere ve taziyelere gitsin diye temsilci seçmiyor. Esnafımız, kendisinin hakkını savunacak temsilci arıyor.Ben yetkililerimizden ricam son yapılan zamdan şoför esnafımızın muaf olmasını istiyorum” dedi.