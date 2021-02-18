‘Akaryakıt indirimi istiyoruz’

Elazığ Nakliyeciler Derneği Başkanı Harun Gençtoy açıklamalarda bulundu.

Gençtoy; “Mazot fiyatları esnaflarımızı çok mağdur ediyor.5 yıldır nakliye fiyatları aynı olmasına rağmen mazot fiyatları yüzde 50 yükseldi. Örnek olarak 5 yıl önce Ankara’ya gönderdiğimiz bir tırın fiyatı şimdiki fiyatımızdan daha da aşağı gönderiyoruz. kamyoncu ve tırcı esnafımız zararına çalışıyor. Borçlarını ödeyemiyor. Evine ekmek götüremiyor”.

“BELGELERİN DENETİMLERİNİN YAPILMASINI İSTİYORUZ”

ELNAKDER Başkanı Harun Gençtoy;“Nakliyeci esnafına, kamyon ve tır şoförü esnafına Ulaştırma Bakanlığınca parasal değeri yüksek bedellere belgeler veriliyor. Almazsan bu mesleği yapamazsın deniliyor. Ama denetimi ve takibi tam anlamıyla yapılmadığı için bu mesleği belgesi olanda yapıyor olmayanda yapıyor.K1 belgesi sahibi olan firmalar, araçlar yurtdışı çalışamazken Yurtdışına çalışan lojistik firmalar, C2 belgeli firmalar yurt içerisinde çalışmaları yasak olmasına rağmen yurt içerisinde taşımacılık yapıyorlar ve C2 belgelilere uygulanan akaryakıt indiriminin yanı sıra yurt dışından da ucuza aldığı akaryakıtla yurt içeresinde ucuz fiyatlara taşımacılık yaparak nakliye fiyatlarını düşürüp yurt içerisinde çalışan şoför esnafını zarara uğratıyorlar. Devlet büyüklerimizden taşımacılık sektörüne bir düzen getirmelerini, Ulaştırma Bakanlığınca verilen belgelerin işlevine göre taşımacılık yapılmasını ve verilen bu belgelerin denetlenmesini istiyoruz”.

NAKLİYE BEDELİNİN BANKA HESABINA YATIRILMASI KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ESNAFIMIZI MAĞDUR EDİYOR

Elazığ Nakliyeciler Deneği Başkanı Harun Gençtoy; “İşveren firmaların, şirketlerin düşük bedellerle nakliye bedelini dahi hesaba yatırmalarından dolayı kamyoncu ve tırcı esnafı çok mağduriyet yaşıyor. Haliyle kamyoncu ve tırcı esnafının iş aldığı nakliyeci komisyoncu esnafı da bu mağduriyeti yaşıyor. Şoför esnafının cebinde yeri geliyor yemek yiyecek veya mazot alacak parası yok yükü teslim ediyor. Firma sahibi nakliye bedeli hesaba havale yapılacak söylüyor. İşveren parayı ne zaman yatıracağı belli olmadığı için esnafımız mağdur oluyor” dedi.