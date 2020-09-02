Ak Pati Elazığ Milletvekillerinden ortak açıklama

Elazığ, 6. Bölge teşviklerinden yararlanmaya devam edecek.

AK Parti Elazığ Milletvekilleri; Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ teşvik sistemiyle ilgili ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “Elazığ 6. bölge teşviklerinden yararlanmaya devam edecek” denildi.

Teşvik sisteminde Elazığ’ın 6. Bölgeden 4. Bölgeye düşürüldüğü açıklamalarının ardından AK Parti Elazığ Milletvekilleri ortak bir açıklama yaparak Elazığ’ın 6. Bölge teşviklerinden yararlanmaya devam edeceğini söylediler.

AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ’ın ortak açıklamaları şöyle; Konunun detayına girmeden önce kamuoyuyla şunu paylaşmak isteriz; Kamuoyunda Elazığ’ın 6. Bölge desteklerinden çıkartıldığı bilgisi eksik bir bilgidir. Elazığ şu anda 6. Bölgenin bütün imkânlarından faydalanmaktadır ve inşallah faydalanmaya da devam edecektir! Hatırlanacağı üzere 2012 yılında yayınlanan devlet yardımları (teşvik) ile ilgili 3305 sayılı karar ile Elazığ’a dördüncü kademe teşviklerin uygulandığı iller arasında yer verilmişti.

DESTEKLERDEN FAYDALANAN SEKTÖRLERİN AYRIMSIZ DESTEKLENMESİNİ SAĞLADIK

Yine hatırlanacağı üzere: Elazığ Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9917 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe konularak Elazığ’ın da içinde bulunduğu Cazibe Merkezi İller için OSB’lerde yapılacak belirli sektörlerdeki yatırımların 6. Bölge desteklerinden faydalanmasına olanak sağlanmıştır. 6. Bölge desteklerinden faydalanmaya başlamamız tekstil başta olmak üzere birçok sektörde şehrimizi öne çıkardı. İş kapasiteleri büyüdü. Ve İstihdama büyük katkılar sağlandı. Tüm bu gelişmelerin yaşanmasının akabinde Organize Sanayi bölgesinde desteklerden faydalanan sektörlerin ayrımsız desteklenmesini sağladık. 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan 2017/11133 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile sektör ayrımı kaldırılarak konfeksiyon, iplik, plastik, hazır beton gibi yatırımların OSB’de yatırım yapılması koşuluyla Elazığ’daki yatırımların 6. Bölge desteklerinden yararlanılmasına olanak sağlanmıştır. Karar, OSB’de gerçekleştirilen yatırımların 6. Bölge şartlarında 6. Bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanma olanağını sağlamıştır.

18. MADDESİNE EKLENEN 4.FIKRA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

Şimdi yeni bir gelişme ile karşı karşıyayız: 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2846 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile Elazığ, Malatya, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli’de OSB’lerde yapılacak yatırımların 6. Bölge teşvik uygulamalarından yararlanma imkânına 2021’de sona erecektir. Söz konusu kararın 6. Maddesi’nde 22 Şubat 2017 tarih 2017/9917 sayılı karar ve 20 Ocak 2018 tarih 2017/11133 sayılı karar ile 18. Maddesine eklenen 4.fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

6. BÖLGE DESTEKLERİNDEN VE ENERJİ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLMEKTEDİR

Ancak yeni karar ile teşvik sistemine ilçe bazlı bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler kapsamında, ilçelerimizde kurmayı planladığımız OSB’lerde artık yatırımcılarımız 6.Bölge Desteklerinden yararlanabilecektir. 2018/11201 Sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında hali hazırda Elazığ’ın tüm ilçelerinde imalat sanayinde yapılacak yatırımlar komisyon kararı ile uygun bulunması durumunda 6. Bölge desteklerinden ve enerji desteğinden yararlanabilmektedir. Karar 1 Ocak 2021 itibariyle sonra erecektir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar alınan yatırım teşvik belgeleri 10 yıl boyunca 6.bölge desteklerinden tümüyle yararlanabilecektir. Bu noktada tüm yatırımcılarımızın bu süre zarfında yatırım teşvik belgesi müracaatlarını yapması önerilmektedir. Söz konusu Kararın 2021 yılı sonrasında da devam ettirilmesi hususu tarafımızca yakinen takip edilmektedir. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve gündemlerindedir.

ELAZIĞ 6. BÖLGE TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANMAYA DEVAM EDECEKTİR

Kamuoyuna mükerreren beyanımız şudur: Elazığ 6. bölge teşviklerinden faydalanmaya devam edecektir. Bugünde şehrimizin menfaati için ne gerekiyorsa onu yapmaktan imtina etmiyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız ve iş dünyamız ile bu konunun yakın takipçisiyiz. Endişeye mahal yok. “Elazığ’ımızın her hangi bir kaybı yoktur; olmayacaktır da.”