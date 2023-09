AK Partili Ölmeztoprak’tan Yazıhan çıkartması

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yazıhan ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yazıhan ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.İl Başkan Yardımcısı Fahrettin Özkaya, İlçe Koordinatörü Selami Zorver ve İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Şenay Gültekin’in katılımları ile İlçe teşkilatı, Kaymakamlık ve Yazıhan Belediyesi’ne ziyarette bulunan Ölmeztoprak, Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesini de ziyaret eden ve açıklamalarda bulunan Ölmeztoprak, yol üzerinde karşılaştığı çoban ve çiftçiler ile sohbet ederek, depremde yaşadıkları sorunları dinledi.AK Parti Yazıhan İlçe Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, İlçe Başkanı Veysel Ateş ve yönetimi ile bir araya gelerek teşkilatın ilçede yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgiler alarak, deprem sürecindeki yaşadıkları sorunları dinledi. Beklentiler noktasında ilçe teşkilatı ile istişarelerde bulunan Ölmeztoprak, çözümler noktasında ilgili kurumların yöneticileri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.“Bereketli toprakları, tarımı, hayvancılığı, halıcılığı ve kültürü ile kadim ilçemiz Yazıhan”Deprem sürecinde ilçede yaşananlara değinen Ölmeztoprak yaptığı açıklamada, “Bereketli toprakları, tarımı, hayvancılığı, halıcılığı ve kültürü ile kadim ilçemiz Yazıhan’dayız. AK Parti’mizin 22. yılında; Yazıhan’ımızın her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza atmış, kıymetli teşkilatımızın her bir ferdine teşekkür ediyorum. En zorlu dönemlerde birlik, beraberlik ve yardım severliği ile örnek ilçelerimizden bir tanesidir Yazıhan. Deprem sürecinde kendi yaralarını sararken yakın ilçelere de ev sahipliği yaparak, birlik ve beraberliğin önemini bu zor günlerde gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.Yazıhan Kaymakamı Kutsal Baytak’a ziyarette bulunan Ölmeztoprak, ilçede yapımı süren 157 adet Afet Konutu ve 439 adet Köy Evlerinin durumu hakkında bilgiler alarak, ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Baytak ve Ölmeztoprak, vatandaşların talepleri hakkında değerlendirmeler yaparak kısa sürede beklentileri karşılamak üzere çözüm önerileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.“Yazıhan’ımızın sorunlarına derman olacağız”Yazıhan Belediyesi ziyaretinde ilçenin önemli kültürel faaliyetleri, sosyal ve sportif faaliyetlerinden atlı cirit, tarımsal çalışmaları ve ilçede önemli yere sahip olan hayvancılığı hakkında gerekli yatırımlar ve deprem süreci sonrası durumları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ölmeztoprak, “Seçimlerden önce ve seçim sırasında ki çalışmalarda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan teveccüh ve destekleri sonrasında da ekip arkadaşlarına olan bizlere olan sevgi saygı çok büyük. Her hususta ne sıkıntı yaşarsak yaşayalım kendi içimizde bunu çözme azmi ve iradesi ben Yazıhanlı hemşehrilerimizden bunu gördüm. Öncelikle hemşehrilerimizi ziyaret ederek sonrasında köy evleri, toplu konutlarımızda incelemeler yapıyoruz, sorunları bir an önce çözmek noktasında gayret ediyoruz. Bireysel konteynerler konusunda da en hızlı çözümler için belediyemiz ile diyalog halinde Yazıhan’ımızın tüm sorunlarımıza derman olacak şekilde gayret edeceğiz” dedi.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret ediyoruz, yerinde yapılan çalışmaları incelemek üzere hepimiz heyet olarak buradayız. Yazıhan İhtisas Organize Sanayi Organize Bölgesi 2014 yılından beri devam eden yaklaşık 9 yıla müteşekkil bir zaman içerisinde çalışmalar yapılıyor. Bütün işlemleri bittikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Besi Organize Sanayi Daire Başkanlığı nezaretinde ihalesi yapıldı. Çalışmaları sürüyor ama depremden dolayı biraz sekteye uğradı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tarım bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde de ek 60 milyon TL ye ihtiyacımız olduğunu söyledik ve vekillerimiz desteğiyle bu bütçe geldi ve çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.