AK Partili belde başkanı istifa etti

Ak Partili Belediye başkanı istifa dilekçesini sosyal medyadan paylaştı.

Arıcak İlçesine bağlı Erimli Beldesinde AK Parti’li Başkanı Mahmut Bayazit görevinden istifa etti.

Bayazit sosyal medya hesaplarından istifa dilekçesini paylaşarak; “Gördüğüm Lüzum üzerine AK Parti Erimli Belde Başkanlığı görevinden istifa ediyorum açıklamasında bulundu.

Bayazit açıklamasının devamında; Gördüğüm Lüzum üzerine AK Parti Erimli Belde Başkanlığı görevinden istifa ediyor, partinin gücünü ve itibarını kendi emel ve çıkarları için kullanmayan herkese ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.