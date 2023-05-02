‘Ak Parti yapılamaz denilen işleri yapan davanın adıdır’

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, yerli imkânlarla üretilen akıllı cihaz Togg’un fikir aşamasında Meclis’te ve plan bütçe komisyonunda muhalefet tarafından “yapılamaz” bir proje olarak görüldüğünü belirterek kendi devletini değersizleştirenlere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin iradesiyle hayallerin gerçeğe dönüştüğünü kaydetti.

Açıkkapı, bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımcılar ve çalışanlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleri ile Elazığ’ın 6. Bölge teşviklerinden faydalandığını ve son yıllarda bu sayede Elazığ’da on binlerce istihdam oluştuğunu belirterek bu sayıları çok daha artırmak adına gelecek dönemlerde yatırımcıları Elazığ’a çekmek adına canhıraş çalışacaklarının altını çizdi.

Açıkkapı, Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan, yerli ve milli imkânlarla üretilen dünya standartlarının üzerinde bir akıllı cihaz olma niteliğini bünyesinde barındırarak şimdiden adından söz ettiren Türkiye’nin otomobili Togg’un Elazığlılarla buluştuğu programa da katıldı. Milletvekili Adayı Açıkkapı, Togg’un proje aşamasında birçok engellemelere ve değersizleştirme çabalarına maruz kaldığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesiyle bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı: “Yerli ve milli gururumuz olan akıllı cihazımız Togg bugün Elazığ’da. Öncelikle hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. Babayiğitler aranırken hep “bunu yapamazsınız, üretemezsiniz” gibi kendi milletini, devletini, yönetimini ve iradesini değersizleştirmeye çalışanlarla da aslında bir şekilde mücadele verdik. Hem Meclis’te bulunduğumuz süreçte hem de plan bütçe komisyonunda “siz bu otomobili üretemezsiniz” şeklinde ifadeler konuşuluyordu. Allah’a çok şükür liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın babayiğitler nerede çağrısından sonra Togg üretim aşamasına geldi. Bursa Gemlik’te 1 milyon 200 bin metrekare bir alanda yaklaşık 22 milyarlık bir bütçeyle fabrika kuruldu ve 29 Ekim 2022 tarihinde de seri üretimden ilk aracımız banttan indi. Bugün Allah’a çok şükür Togg’umuz Elazığ’ımızda. Bu aracı vatandaşlarımızla paylaşan kardeşimize de teşekkür ederim.”

Açıkkapı seçim çalışmaları kapsamında şehir merkezinde de esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Gittiği yerlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Açıkkapı, 14 Mayıs’ta Elazığ’da tarih yazacaklarını söyledi.