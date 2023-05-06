‘Ak Parti yapar, başkaları övünür’

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, Sivrice yolu üzerinde bulunan iş yerlerini ziyaret etti, seçimlerde destek istedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, yapımı tamamlanan ve Pazar günü ilk maçın oynanacağı Yeni Elazığ Stadyumu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yapımında büyük emek ve gayret sarf ettiğim stadın tamamlanmış olması mutluk verici. Şehrimize ve Elazığspor’umuza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ile birlikte Bingöllüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programa katılan Açıkkapı, burada vatandaşlarla selamlaştı, 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı.

Elazığ merkezde esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaparak seçim çalışmalarını sürdüren Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, Elazığ’a yaptıkları hizmetlerden bahsetti.

Elazığ’ın marka değeri Elazığspor’un lig maçlarını oynayacağı yeni stadyumla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, “Stadın bitmiş olması, tabi böyle devasa bir stada kavuşmuş olmamız bizleri çok mutlu etti. Çünkü emeğimiz var, şehrimize vermiş olduğumuz bir söz vardı ve bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

26. Dönem Milletvekilliği döneminde yeni stadyumun yapım sürecine ilişkin yürüttüğü çalışmaları anlatan Açıkkapı, “Her şeyin bir hikayesi vardır. Elazığ Stadyumu milletvekili olduğum 26. Dönemde Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla hemşerilerimizin stat ile ilgili taleplerini yerine getirmek için yoğun bir mücadele verdim. Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a konuyu götürdükten sonra stadyum hızlı bir şekilde şehrimize kazandırılmaya başlandı. Süreçte yaşanan konular, sıkıntılar ve yazışmalar vardı. Bu anlamda dönemin milletvekili olarak büyük bir çaba sarf ettiğimi de belirtmek istiyorum. Mesai arkadaşımla birlikte inanılmaz bir çaba gösterdik. Dönemin belediye başkanına da çok teşekkür ediyorum. Çünkü buradaki alanla ilgili sıkıntıları anında belediye meclisimiz tarafından çözme noktasında büyük bir özveri göstermişlerdi ve nihayetinde Kamu İhale Kurumunda yayınlanana kadar şahsen büyük bir çabalar gösterdik. Gelinen noktada bugün Avrupa standartlarında bir stadyuma kavuştuk. Bu anlamda şehrimize hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

Muhteşem stadyumu dolduracak taraftarların desteği ile Elazığspor’un Süper Lige çıkacağına inandığını söyleyen Milletvekili adayı Ejder Açıkkapı, “Her daim Elazığspor'umuza destek olan hemşerilerimiz, inşallah bu muhteşem stadı doldurarak takımlarına destek oldukları takdirde Elazığspor'umuz inşallah hak ettiği süper lige doğru yol alacaktır. Başta Cumhurbaşkanımızın desteği çok önemliydi. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun da stadın bitirilmesi noktasındaki üstün destekleri bu güzel stadı şehrimize kazandırdı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” dedi.