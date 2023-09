AK Parti İl Teşkilatı Battalgazi’de yatırımları gezdi

AK Parti İl Teşkilatı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hayata geçirdiği hizmet alanlarını gezdi. İl Yönetimi yapılan yatırımların oldukça önemli olduğunu ifade ederken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizi geliştirecek çalışmalara imza attık” dedi.

AK Parti İl Teşkilatı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hayata geçirdiği hizmet alanlarını gezdi. İl Yönetimi yapılan yatırımların oldukça önemli olduğunu ifade ederken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizi geliştirecek çalışmalara imza attık” dedi.Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla AK Parti İl Başkanlığına atanan Avukat Namık Gören ve yeni yönetim kurulu üyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği dev yatırımları gezdi. Derme Deresi Park Projesi, Şehit Fevzi Kentsel Dönüşüm Projesi, Fidanlık alanı ve Kırkgöz Sahil Projesini gezdikten sonra Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi.“Vatandaşımızın Hayat Standardını Yükseltecek Çalışmalar Yapıyoruz”AK Parti’nin yeni yönetimiyle istişarelerde bulunan Başkan Güder, “Beraber sevinen, beraber üzülen ve ağlayan bu kıymetli ailenin bir ferdi olmam gerçekten gurur verici” şeklinde konuştu.Göreve geldiği günden beri birçok olumsuzluğa rağmen yatırımları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Güder, “2019 yılında Battalgazi Belediye Başkanı olarak seçildim. Seçimin hemen ardından çalışmalarımıza başladık ama 2020 yılında bir deprem yaşadık. Hamdolsun bu depremin yaralarını kısa sürede sardık, sarmaya devam ederken hemen akabinde tüm dünya olarak bir pandemi süreci yaşadık. Birçok kısıtlamaya gidildi. İnsanlarımız iş yapamadı ve o zaman zarfı içerisinde, ilçemizde en az 100 bin ailemize destek olduk. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına koştuk. Yaklaşık iki yıla yakın bir süreci geride bıraktıktan sonra belediye olarak yaptığımız hizmetleri taçlandırmayı hedeflerken, 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadık. 2019 yılından bu yana hep sahadaydık, sahada olmaya da devam edeceğiz. Çalmadık kapı, girmedik ev bırakmadık. Hizmet konusunda da söz verdiğimiz ne varsa yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Bir belediye başkanının aslı görevi ilçesini geliştirmek olmalıdır. Şahsım adına söylemek istiyorum; Battalgazimizi geliştirecek çalışmalara imza attığıma inanıyorum. Her zaman vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmanın, hayat standartlarını yükseltmenin gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam ediyoruz. Hizmetlerimizin birçok yerel yönetim tarafından örnek alınmasının temelinde, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz vardır. 2019 yılından bu yana ilçemizde sürdürdüğümüz hizmet maratonumuz artarak devam edecek” dedi.“Hizmet Kitabına Her Geçen Gün Yenileri Ekleniyor”Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yaptığı çalışmaların gururlandırdığını kaydeden AK parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, “AK kadroların kuruluşundan beri içimizde olan ve şuanda da Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Osman Güder başkanımız, bu asırlık ilçemizde güzel çalışmalara imza atıyor, atmaya da devam ediyor. Hamdolsun nereden nereye geldik. Hizmet kitabına her geçen gün yenileri ekleniyor. Vatandaşlarımıza sunulan her hizmet AK Parti ailesi olarak bizleri her zaman gururlandırıyor” şeklinde konuştu.“Yatırımlar Özel Ve Anlamlı”AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz yapılan projelerin sosyolojik ve psikolojik anlamda da destek sağladığını belirtirken, İl Başkan Yardımcısı Zuhal Özer de özellikle Şehit Fevzi de örnek bir projeye imza atıldığını ifade etti. İl Başkan Yardımcısı Muhammed Barış Yılmaz ise Başkan Güder’in çok başarılı yatırımlara imza attığını söyledi. İl Yönetim Kurulu Üyelerinden Tebernuş Kaçaman ile Abdullah Duran da yapılan yatırımların vatandaşların da takdirini aldığını ve Battalgazi Belediyesi tarafından birbirinden özel ve anlamlı projelere imza atıldığını ifade ettiler.