 ‘Ak Parti İktidarında Elazığ afet değil mağduriyet bölgesi oldu’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Rize’nin ardından Düzce’nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla afet bölgesi ilan edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2020 yılında Elazığ’da meydana gelen depremin ardından hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de kendisinin gerek kanun teklifleriyle gerek soru önergeleriyle gerekse de basın açıklamaları ile şehrin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini dile getirdiklerini ancak Ak Parti Elazığ Milletvekillerinin ve bazı bakanların kanunda afet bölgesi diye bir ibare olmadığını söylediklerini hatırlattı.

Erol, depremden sonra Elazığ’ın sahipsiz kaldığını, şehrin kaderine terk edildiğini belirterek CHP iktidarında Elazığ’ın bir bakanı olacağını ve şehrin tüm sorunlarının çözümüne talip olduğunu açıkladı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde:

“AFET BÖLGESİNİ HER PLATFORMDA DİLE GETİRDİM”

Bugün Elazığ kamuoyunu tekrar bir konuyla ilgili bilgilendirmek istedim. 2020 yılında acı bir deprem yaşadık. Deprem sonucunda can kayıplarımız oldu. Elazığ’da hak sahiplikleriyle ilgili mal kayıpları oldu. Yaşanan sorunla ilgili, sorunların çözümüyle ilgili birçok beklentiler var. Vatandaşlarımızın, hak sahiplerimizin mağduriyetleri var. Dönem dönem ben bu konuyu mecliste gündeme getirdim. Bu konuyla ilgili soru önergeleri, kanun teklifleri verdim. Ulusal ve yerel televizyonlarda kamuoyunu bilgilendirdim.

“BİZİ KANUN BİLMEZLİKLE SUÇLADILAR”

İlgili bakanlıkların sorunun çözümüyle ilgili katkılarını bekledim. Ama biz bu depremin Elazığ’da yaşandığı ilk günden beri hem Sayın Genel Başkanımız hem de ilin Milletvekili olarak ben Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini, bunun geçmişte örneğinin olduğunu, Erzincan’da bakanlar kurulu kararıyla Erzincan Depremi sonrası ilin afet bölgesi ilan edildiğini ve sorunların çözümü için geçici kanun maddelerinin çıkarıldığını, yaşanan sorunların bu kanun maddeleri doğrultusunda çözüldüğünü söylemiştim. Bizim bu söylemlerimiz karşısında Elazığ’da ilin Ak Parti Milletvekilleri ve bazı bakanlar kanunda “afet bölgesi” ibaresinin olmadığını, afet bölgesi ilan edilemeyeceği konusunda açıklamalar yaptılar. Hatta bizim kanun bilmezlikle suçlandığımız dönemler oldu.

“DÜZCE DE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ”

Daha sonraki süreçlerde Rize’de bir sel felaketi yaşandı. Rize’de yaşanan sel felaketinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı’nın bir açıklaması oldu. Dedi ki “Bakanların ve ilin milletvekillerinin talebi doğrultusunda Rize’yi afet bölgesi ilan ettik.” Yine geçtiğimiz günlerde Düzce’de bir deprem yaşandı. Düzce’deki yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybının olmaması da artı bir sevindirici gelişmedir. Ama sonuç itibariyle bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı ve Düzce afet bölgesi ilan edildi.

“ELAZIĞ SAHİPSİZ BİR KENT”

Biz oralar niye afet bölgesi ilan edildi diye sorgulama peşinde değiliz. Bizim sorumuz şu; Rize’ye gelince afet bölgesi ilan edilirken, Düzce’ye gelirken afet bölgesi ilan edilirken Elazığ neden afet bölgesi ilan edilmedi? Elazığ halen sahipsiz bir kent olarak deprem sonrası yaşanan sorunlarla ilgili kendi kaderine terk edilmiş durumda. Sevgili hemşehrilerim buradan size sesleniyorum, bu iktidarın Elazığ’a yaklaşımı budur. Yani Elazığ’ı çantada keklik gördü, biz hizmet götürsek de götürmesek de nasıl olsa bize oy veriyorlar diye her konuda mağdur etti. Bakanlık dağıtımıyla ilgili, bugüne kadar kabinede Elazığlı bir bakanın olmamasıyla ilgili hizmetlerin getirilmesiyle ilgili, eksik giden işlerin yapılması, ovaların sulanması aklınıza gelebilecek her konuda Elazığ bir mağduriyet bölgesi oldu.

“ELAZIĞ’IN TÜM SORUNLARINI ÇÖZMEYE TALİBİZ”

Ama bizim iktidarımızda Sayın Genel Başkanımızın Elazığ’a geldiğinde ifade ettiği gibi Elazığ’da bir bakan olacak ve Elazığ o bölgede pilot il ilan edilecek. Ve kalkınmada öncelikli il olarak, her sorunun arkasında biz olacağız. Bugüne kadar Elazığ’da yaşanan bütün sorunları Elazığ’ın iktidar partisinin milletvekili veya farklı bir görevde çözmeye biz talip olacağız ve yaşanan sorunları çözeceğiz. Elazığ artık sahipsiz bir kent olmayacak.