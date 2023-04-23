AK Parti Elazığ Milletvekili Adaylarından 23 Nisan Mesajı

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik eden adayların mesajlarında, geçmişin ruhu ile geleceğin dinamizminin perçinlenerek girilen Türkiye Yüzyılı ile çocuklara daha aydınlık bir gelecek inşa edileceğine vurgu yapıldı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş mesajında; "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu müstesna günün ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı da mesajında; "Ülkemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. Tüm çocuklarımızın günü kutlu olsun." dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı ise mesajında şu ifadelere yer verdi; "Çocuklarımız ve gençlerimiz, bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Şanlı tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek ülke olarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun."

Türk milletinin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel tezahürlerinden birisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu hatırlatan AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz da mesajında; "Ulusal egemenliğimizin ve çocukların bayramının kutlandığı bu günde tüm dünya çocuklarına mutlu bayramlar dilerim." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz ise mesajında; "Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Bu duygularla tüm çocuklarımızın bu özel gününü gönülden tebrik ediyorum." dedi.