Ak Parti Elazığ Kadın Kollarının yeni yönetimi belli oldu

AK Parti Elazığ Kadın Kolları İl Başkanlığına atanan Burcu Tüver’in Yürütme ve Yönetim listeleri belli oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Tüver şu ifadeleri kullandı; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle atanmış olduğumuz Kadın Kolları Başkanlığımızda yürütme ve yönetim kurulumuzu belirledik. Her kesimden kadınımıza yer vermeye gayret gösterdiğimiz listemizin Elazığ’ımıza ve AK Kadın teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. İl Başkanımız Sayın Şerafettin Yıldırım önderliğinde Merkez İlçemiz, Gençlik Kollarımız ve AK Kadınlarımızla Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasetini şehrimizin her noktasına ulaştırma gayretinde olacağız. Kadınlar bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe taşlarından bir tanesidir. Biz AK Kadınlar olarak Elazığ’da bu hedefe ulaşma noktasında gece gündüz çalışarak, inşallah 2023'ü çok daha farklı bir konuma taşıyacağız. Cennetin, annelerin ayakları altına serildiği bir medeniyet içerisinde kadınların çok daha farklı bir çalışma sürdürmesinin büyük önem arz ettiğinin farkındayız. Bunun için hiç rehavete kapılmadan, gayretle çalışmalarımızı sürdürmemiz ve çalmadık kapı, ulaşılmadık ev bırakmamamız gerekiyor.”

Burcu Tüver Başkanlığında oluşturulan yeni Yürütme Kurulunda, Şengül Karabulut, Şaziye Aydın, Melike Yegül Hurma, Songül Akgün, Gamze Aslan, Hatice Gülçek, Kübra Sönmez, Seda Selçuk, Büşra Türkoğlu, Müşerref Güneş, Melda Yıldırım, Figen Güneşoğlu, Çağla Ekinci, Ayşe Karamazı, Yağmur Mumcuk.

Yeni Yönetim Kurulunda; Şengül Karabulut, Şaziye Aydın, Melike Yegül Hurma, Songül Akgün, Gamze Aslan, Hatice Gülçek, Kübra Sönmez, Seda Selçuk, Büşra Türkoğlu, Müşerref Güneş, Melda Yıldırım, Figen Güneşoğlu, Çağla Ekinci, Ayşe Karamazı, Yağmur Mumcuk, Ayşan Tokur, Cahide Kum, Canan Tutar, Evren Sakallıoğlu, Fatma Baştimur, Fatma Demirel, Filiz Öztürk, Gönül Karakuş, İlknur Okur, İmran Bahçeci, Leyla Aldan, Münevver Gül, Nevin Kaya, Nuran Pirinççi, Saadet Dağdelen, Saime Gün, Saliha Bektaş, Seher Bozan, Sema Kızılkaya, Serpil Uludağ, Sülbiye Yıldız, Yeter Demirbağ, Yeter Koca, Zülfiye Şahin, Yeni Yönetim Kurulu Yedek Listesinde Elçin Solmaz, Dilek Dağhan, Kübranur Çelik, Hatice Şimşek, Sema Çakıcı, Nida Şahin, Mutlu Akbulut, Seher Atıcı, Bircan Doğrul, Saliha Çiftçi, Selma Ünal, Elif Gündüz, Esra Kaymaz, Günay Şahin, Selda İlhan, Gülten Benderlioğlu, Zehra Maral, Fatma Doğan İmsal, Ayşe Cevher, Zehra Çetin Canpolat isimleri yer alıyor.