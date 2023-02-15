Ak Hazar Esnaf ve Kefalet Kooperatifinin genel kurulu yapıldı

Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurul sonrası Başkanlığa Özer Macit seçildi.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde yapılan genel kurula Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Turan Kurnaz, Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kurucu Başkanı Özer Macit, Esnaf odaları başkanları, STK başkanları ve kooperatif üyeleri katıldı.



Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurulu Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde hayatlarını kaybedenler ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve Fatiha Süresinin okunmasıyla başladı.

“KOOPERATİFLER BİR İLİN ŞAH DAMARDIR”

Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığını yapan Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Turan Kurnaz, “Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah’ım böyle felaketleri bizlere göstermesin Devletimiz bu badireyi de atlatacak güçtedir. Genel kurulumuzun daha güzel yapmak isterken bu felaket sonrası konuşacak cümle bulamıyorum. İçimiz çok buruk. Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ilimize hayırlı olsun. Bu yeni kurulan kooperatifimizle ilimizde 4’üncü kooperatifiz kurulmuş oldu. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri bir ilin şah damarıdır. Bir ilin can simididir”



“BİZLERE DESTEK OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kurucu Başkanı Özer Macit’te; “Gelen kurulumuza katılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini 5 yıl önce kurmak için yola çıktık ve sonunda başarıya ulaştık. Kooperatifimizi kurduğumuz için çok sevinçliydik ama sevincimiz ülkemizde yaşanan deprem sonrası burukluğa dönüştü. Depremden sonra olağan kurulumuzu ertelemek istedik ama ilimiz, olağan üstü hal illeri içinde olmadığı için ertelenmedi. Erteleyebilseydik genel kurulumuzu ileriki bir tarihe erteleyecektik. Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimizin kurulmasında bizlere destek olan Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk’e, Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Turan Kurnaz’a oda başkanlarımıza ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.