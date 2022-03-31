‘AK Belediyelerimizin çalışmalarından vatandaşlarımız memnun’

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, görev yaptıkları bölgelerin yarınları için gece gündüz demeden var gücüyle çalışan AK Partili belediyelerden vatandaşların memnun olduğunu söyledi.

İlçe ve belde belediyelerin, Belediye Başkanları ve Teşkilat Başkanlarıyla parti binasında İstişare Toplantısında bir araya gelen Başkan Yıldırım, sorun ve talepleri dinledi.

Yaklaşan Ramazan ayı ve diğer çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunulan toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Yıldırım; "İl Genel Meclis Başkanımız Sn. İbrahim Şerbet ile Belediye ve Teşkilat Başkanlarımızın katıldığı verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Devam eden projeler ve Ramazan ayında yürütülecek faaliyetlerle ilgili güzel bir toplantı yaptık. AK Partili belediyeler mazeret üretmeksizin ellerindeki imkanları samimiyetle vatandaşlarımız için seferber ediyor. Belediyelerimiz şikayet etmeyip, daha fazla neler yapabiliriz düşüncesiyle çalışıyorlar. Hizmet götürme noktasında mazeret üretmeden, gayret ve samimiyetle, canla başla mücadele ediyorlar. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden büyük memnuniyeti var. İnşallah bu memnuniyet seçimlerde de en güzel şekilde sandığa yansıyacak ve AK Belediyeler uzun yıllar Elazığ'da hizmetlerini sürdürecek. Ben katılımlarından ötürü Belediye Başkanlarımıza ve Teşkilat Başkanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.