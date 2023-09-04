"Ajan kedi" Açık Hava Sinema Gösterimi yoğun ilgi

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Yeşilyurt Sinema Akşamları’ etkinlikleri çerçevesinde Şehit Aytaç Altunörs Parkında düzenlenen ‘Ajan Kedi’ Açık Hava Sinema Gösterimine çocuklar büyük rağbet gösterdi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Yeşilyurt Sinema Akşamları’ etkinlikleri çerçevesinde Şehit Aytaç Altunörs Parkında düzenlenen ‘Ajan Kedi’ Açık Hava Sinema Gösterimine çocuklar büyük rağbet gösterdi.‘Mutlu Çocuklar Mutlu Yeşilyurt’, ‘Spor ve Oyun Adası Şenlikleri’, ‘İyilik Makası’ ve ‘ Teleskop ve VR Gözlükle Uzay İnceleme’ gibi farklı temalı etkinliklerle çocukları deprem travmasından uzak tutup, normal hayat koşullarına adapte etmeye çalışan Yeşilyurt Belediyesi, ‘Yeşilyurt Sinema Akşamları’ Etkinlikleriyle bu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Malatyalı Aytaç Altunörs’ün adının verildiği Bostanbaşı Mahallesindeki park alanında düzenlenen ‘Ajan Kedi’ Açık Hava Sinema Gösterimine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Kendileri için özel olarak ayarlanan alanda yerlerini alan çocuklar, evden çıkması yasak olan ancak evin dışındaki dünyayı merak eden sevimli kedi Marnie’nin, sokağa adım atması ile birlikte yaşadığı maceraları konu edinen ‘Ajan Kedi’ filmini büyük bir dikkatle izlediler.Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan ve Oğuz Özcan’ın yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mükremin Yağbasan’da etkinlikte çocukları yalnız bırakmadılar. Çocuklara film sonrasında dondurma ikramında bulunuldu.‘Ajan Kedi’ Açık Hava Sinema Gösteriminin büyük bir ilgi gördüğünü ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, “ Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla çocuklarımızı deprem travmasından uzak tutup, psikolojik destek verebilmek adına çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Konteyner kentlerimizde veya park alanlarımızda düzenlediğimiz bu ve benzeri etkinliklerimiz yoğun ilgi görüyor. ‘Yeşilyurt Sinema Akşamları’ etkinliklerimizle her hafta bir konteyner kentimizde ya da parkımızda sinema gösterimleri düzenleyeceğiz. Bugünde ilk olarak, Malatyalı şehidimiz Özel Harekât Polisi Aytaç Altunörs’ün adını verdiğimiz park alanımızda çocuklarımızın çok sevdiği ‘Ajan Kedi’ filminin gösterimini yaptık. Ailelerimiz çocuklarımızla buraya gelerek güzel vakit geçirdiler. Özellikle çocuklarımızın neşeli ve keyifli olmaları bizim için çok önemliydi. Çünkü biz çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir hayat yaşaması için çalışıyoruz. Sinema etkinliklerimiz başta olmak üzere farklı organizasyonlarımızla vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.