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Giriş Tarihi : 06-12-2019 14:25

Aile karda mahsur kaldı

Elazığ'da kar nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan bir aileye jandarma ekipleri yardım etti.  

Aile karda mahsur kaldı

Elazığ'da kent merkezi hariç çevre köyler ile ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Keban yolu üzerinde bir ailenin bulunduğu araç mahsur kaldı. Durumdan haberi olan  İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgeye giderek aileye yardım etti. Araç kurtarılmasının ardından aile yoluna devam etti.

Öteyandan, tüm kurumlar da olduğu gibi jandarma ekiplerinin de  kış şartlarında seyahat edenlerin can ve mal kayıplarının olmaması için çalışmalarına titizlikle devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER: elazığ hava durumu elazığ yağış
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