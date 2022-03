Ahmet Fethi Koç adaylığını açıkladı

Elazığ Belediyesinin çeşitli birimlerinde 19 yıldır hizmet veren, Kültür Müdür Yardımcısı Ahmet Fethi Koç, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Elazığ’da bir düğün salonunda gerçekleştirilen aday tanım toplantısında konuşan Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkan adayı Ahmet Fethi Koç, sendika üyelerine yönelik projelerini ve hedeflerini açıkladı.

Elazığ Belediyesi, Havalimanı, TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Keban HES, İLBANK, Devlet Malzeme Ofisi, İlçe ve Belde belediyelerinden Yaklaşık 1500 sendika üyesinin katıldığı aday tanıtım toplantısında başkan adayı Ahmet Fethi Koç’a büyük bir teveccüh olduğu görüldü.



Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkan Adayı Ahmet Fethi Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

“HER BİR ARKADAŞIMIZ BİZLER İÇİN DEĞERLİ VE KIYMETLİDİR”

“Bizler için en büyük mutluluk sizlerin gülen gözleridir. Sizin alın terinizin hakkı ödenmez. Hepiniz büyük bir özveri ve gayretle bu aziz diyarın gelişip güzelleşmesi adına katkı veriyorsunuz. Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’nın şehrimize kazandırdığı büyük projelerde sizler alın teriniz ile katkı sağlamaktasınız. Ve yine diğer kurumlarda görev yapan siz kıymetli üyelerimiz her biriniz ayrı ayrı kurumlarımıza katma değer sağlamaktasınız. Ne mutlu bizlere ki; sizlerle böylesi güzel bir yolculukta bir arada gönül gönüleyiz. Saygıdeğer yol arkadaşlarım; Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığına adaylığımı sizlerin huzurunda açıklıyorum. Hepinizin huzurunda şunu ifade etmek isterim ki; her bir kardeşim bizler için değerli ve bir o kadar kıymetlidir. Bizlere gönül veren, vermeyen her bir arkadaşımızın haklarını sonuna kadar koruyacağımı, sizlerin yanında yer alacağımı buradan belirtmek istiyorum.”

“GÜN BİR OLMA GÜNÜ”

“Sendikal faaliyetlerimizde sizlerin görüşlerini almadan, sizlerle istişare etmeden hareket etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Evet, gün bir olma beraber olma günüdür. Diğer aday olan arkadaşlarımıza da buradan sizlerin huzurunda başarı ve kolaylıklar diliyorum. Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmeden bu süreci tamamlayacağımıza canı gönülden inanıyorum.

“HİZMET VE SOSYAL SENDİKACILIK FAALİYETİ YÜRÜTECEĞİZ”

“Bizler iki ana başlıkta faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Hizmet Sendikacılığı ve Sosyal Sendikacılık. Çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini korumak adına elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyacağımızı bilmenizi istiyorum. Sizler bize meramınızı anlattığınız anda bizler duyarsız kalırsak böylesi makamların bize nasip olmamasını diliyorum. Hiçbir arkadaşımızın dilek ve temennilerine kulak tıkamayacağımızı, onların derdiyle dertleneceğimizi hassaten belirtmek istiyorum.”

“BAYRAĞI DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ”

“Hizmet İş Sendikası çatısı altında birliktelik sağladığımız değerli mesai arkadaşlarımızla her gün bir arada olacağız ve bayrağı devraldığımız yerden daha yukarı taşıyacağız. Sizlerin içinde bulunduğunuz zorlu süreci yakından takip ediyoruz. Amacımız sözleşmelerden elimizin güçlü olarak çıkmasını sağlamaktır. Tabi ki bu konuda sayın belediye başkanımızla sürekli istişare halinde olacağız ve çalışanlarımızın haklarının sonuna kadar savunucusu olacağız.”

“KENDİMİZE YOL HARİTASI BELİRLEDİK”

“Bizler bu yola çıktığımız zaman ekip arkadaşlarımızla kendimize bir yol haritası belirledik. Ben kavramından öte biz kavramını kendimize hakim kıldık. Bu yolda gurur, kibir ve enaniyetten uzak duracağımızı, her daim istişare kavramına önem vereceğimizi belirtmek istiyorum. Aramızda bulunan her bir kardeşimin bizlerin yanında ayrı yerinin olduğunu bilmenizi istiyorum.Sizler değerlisiniz, sizler bizim başımızın üstündesiniz…”

“SIRADIŞI SENDİKAL FAALİYET YAPMAYA GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

“Sendikal faaliyetlerimizi iki başlık altında icra edeceğimizi ifade etmiştim. Birazdan konu başlıkları halinde bunları sizinle paylaşacağım. Şunu ifade etmek istiyorum ki; alışılagelmiş bir sendikacılık yapmaktan öte sıra dışı sendikal faaliyetlerini yapmaya gayret göstereceğiz. Bizler Gök Kubbede Hoş Bir Sada bırakabilmek, sizlerin hayır duasını alabilmek adına yola çıktık. Bizler için bundan ötesinin bir anlamı yok.

PROJELER VE HEDEFLER

“Değerli mesai arkadaşlarım, siz kıymetli Hizmet İş Ailesi mensuplarımız; şimdi sendikal faaliyetlerimiz hakkında sizlerin desteği ile neler yapacağımızı maddeler halinde sıralamak istiyorum.

HİZMET SENDİKACILIĞI

KADROLU VE BELPER PERSONELİ AYIRT ETMEKSİZİN GEREKLİ HAKLARIN ALINMASI

BELPER PERSONELİNİN ALINMAMIŞ SENDİKAL HAKLARA KAVUŞTURULMASI

PAZAR MESAİSİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

TEKNİK PERSONEL USTA ŞOFÖR OPERATÖR VASIFSIZ İŞÇİ POZİSYONUNDA ÇALIŞAN PERSONELLERE GEREKLİ MAAŞ DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI VE SAHA ÇALIŞMA TAZMİNATI VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.

SÖZLEŞME TARİHLERİNİN OCAK AYINA ALINMASI VE SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE TÜM ÜYELERİMİZİN KATILIMIYLA İSTİŞARE TOPLANTILARI YAPILACAKTIR. SÖZLEŞMENİN 1 YILLIK OLMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.

KOKU PARASINDAN FAYDALANAMAYAN BİRİMLERİMİZİN BU İMKANDAN FAYDALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.

TEKNİK PERSONEL ,USTA ,ŞÖFÖR ,OPERATÖR VE VASIFSIZ İŞÇİ POZİSYONUNDA ÇALIŞAN PERSONELLERE GEREKLİ MAAŞ DÜZENLEMELERİ YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.

GÜVENLİK BİRİMİNDE ÇALIŞAN PERSONELİMİZİN KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ SENDİKAMIZ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

HİZMET İŞ SENDİKASINA MENSUP ENGELLİ BİREYLERİMİZ İÇİN, HER YIL ENGELLİLER HAFTASINDA SENDİKAMIZ TARAFINDAN BİR İKRAMİYE VERİLMESİ SAĞLANACAKTIR. SİZLER ZOR ŞARTLAR ALTINDA GÖREV YAPAN DEĞERLİ BİREYLERSİNİZ. HEPİNİZİ BURADAN SAYGIYLA SELAMLIYORUM.

UYGULANAN İKRAMİYE TUTARI ; 52 GÜNLÜK İKRAMİYE VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. 52 GÜNLÜK İKRAMİYE 12 AYA BÖLÜNEREK ÇALIŞANLARIMIZIN AYLIK KAZANÇLARI DAHA DA YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARILMASI SAĞLANACAKTIR.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARINDA ÇALIŞANLARIMIZA İKİ AYLIK İKRAMİYE TUTARI KADAR YARDIM VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE BAYAN ÇALIŞANLARIMIZA BİR AYLIK İKRAMİYE TUTARI KADAR YARDIM VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.

ÇALIŞANLARIMIZIN SABAH GELİŞ VE AKŞAM DÖNÜŞ SAATLERİNDE İKAMETGAHLARINA GİDİLMESİ İÇİN SERVİS İMKANLARIMIZIN GENİŞLETİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.

SOSYAL SENDİKACILIK

PERSONELİMİZİN KREŞ İMKANINDAN FAYDALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.

YILDA BİR DEFA PESONELİN AİLESİNİN KULLANACAĞI BİR ADET 100 DEFA OTOBÜS İMKANINDAN FAYDALANACAĞI ELZ KART VERİLMESİNİ SÖZLEŞMEYE EKLEMEK

HASTANE OKUL DERSHANE DÜĞÜN SALONU HALI YIKAMA OTO YIKAMA VB. İŞLETMELER İLE GÖRÜŞÜLÜP SENDİKA ÜYELERİNE İNDİRİMLİ HİZMET VERİLMESİNİ SAĞLAMAK

İL DIŞINDA ÜNİVERSİTE OKUYAN SENDİKA ÜYLERİMİZİN ÇOCUKLARINA YILDA BİR DEFA ELAZIĞA GELİŞ BİLETİNİN ALINMASI ( UÇAK OTOBÜS )

TAZİYE DURUMLARINDA TAZİYE YEMEĞİ HİZMETİ VERİLMESİ AYRICA DÜĞÜN VE DİĞER MUTLU PERSONELİMİZİN YANINDA OLUNULACAKTIR.

İL DIŞINDA BULUNAN HAK-İŞ BAĞLI SOSYAL TESİSLERDEN FAYDALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.

PERSONELİMİZİN FAYDALANAÇAĞI ÖSYM’NİN YAPAÇAĞI TÜM SINAVLAR İÇİN ÜCRETSİZ KURSLAR AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.

İL DIŞINDA OKUYAN PERSONELİMİZİN BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİMİZE BURS VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.

LİSE VE ÜNİVERSİTEDE STAJ YAPMAK İSTEYEN PERSONELİMİZİN ÇOCUKLARI İÇİN İMKAN SAĞLANACAKTIR.

Bu saydığımız projelerimizin tamamının hayat bulacağının sözünü sizlerin huzurlarınızda veriyorum. Hepinize güveniyor, desteklerinizin bu aşamadan sonra da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.Şimdi birlik olma zamanı diyor, Aday Tanıtım Toplantımıza katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum.”