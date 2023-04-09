Ahıra giren ayı tekeyi götürdü   

Ayının yediği tekeden geriye boynuz ve post kaldı.

Tunceli’de keçilerin bulunduğu ahıra giren ayı bir tekeyi götürerek yedi. Tekeden geriye boynuz ve post kaldı. Tekesini ayıya kaptıran Tuncay Kalkan, bölgede çok sayıda ayı bulunduğunu belirterek konuya çözüm bulunmasını istedi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Sağlamtaş köyünde keçi ahırına çatıyı yırtarak giren boz ayı, Kalkan ailesine ait bir tekeyi alarak götürdü. Olayı sabah fark eden aile bireylerinden Tuncay Kalkan, bölgede çok sayıda ayı bulunduğunu belirterek soruna çözüm bulunmasını istedi. Ayının yediği tekeden geriye boynuz ve post kalırken, aile ahırlarının güçlendirilmesi için kaymakamlığa başvurdu.