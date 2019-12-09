18 ARALIK 2019 Çarşamba 15:52
Advert
Diyarbakır
Giriş Tarihi : 09-12-2019 09:19

Ağzından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu  

18 yaşındaki bir genç vurulmuş halde bulundu.

Ağzından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu  

Diyarbakır'da 18 yaşındaki bir genç, otomobilinin dağ tarafında ağzından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayı şüpheli bulan polis ekipleri, 3 şüpheli şahsı ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.  

Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi Klavuz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde park halinde bulunan 21 GF 981 plakalı hafif ticari aracın sağ kapısının açık vaziyette olduğu ve önünde bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde yatan şahsi kontrol etti. Şahsın öldüğünün anlaşılması üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin incelemesinde şahsın ağzından pompli tüfekle vurularak öldüğü ve şahsın kimlik kontrolünde ise Bayram Ç. (18) olduğu öğrenildi. Polis, bölgede yaptığı incelemenin ardından Bayram Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cinayet büro amirliğine bağlı ekipler ise olayı şüpheli bularak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar da olayla bağlantıları olduğu iddiası ile 3 şüpheli şahsın ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme sürüyor.

ETİKETLER: diyarbakır haberleri diyarbakır haber
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA