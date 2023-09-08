Ağustos’ta Malatya Havalimanı’nda 68 bin 205 yolcuya hizmet verildi

Malatya Havalimanında geçtiğimiz Ağustos ayında toplamda 432 uçak iniş-kalkış yaparken, 68 bin 205 yolcuya hizmet verildi.

Malatya Havalimanında geçtiğimiz Ağustos ayında toplamda 432 uçak iniş-kalkış yaparken, 68 bin 205 yolcuya hizmet verildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2023 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Yapılan açıklamada Malatya Havalimanı’nda geride kalan Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiğinde 68 bin 205 yolcuya hizmet verildiği iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 430, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 432’ye ulaştığı, yük trafiğinin ise588 ton olduğu kaydedildi.Ocak-Ağustos dönemine ait toplam verilere dair de rakamların paylaşıldığı açıklamada yolcu trafiğinin 492 bin 591, uçak trafiğinin 4 bin 150, yük trafiğinin ise 3 bin 942 ton olarak gerçekleştiği belirtildi.