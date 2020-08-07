Anasayfa

Güncel

Ağustos ayında yapılacak tüm etkinlikler iptal edildi

Güncel

Ağustos ayında yapılacak tüm etkinlikler iptal edildi

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz şenliği programları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.