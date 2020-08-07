Ağustos ayında yapılacak tüm etkinlikler iptal edildi

Son günlerde artan vaka sayıları göz önünde bulundurularak askıya alınan şenlikler, sürecin seyrine göre hayata geçirilecek.
“AĞUSTOS AYINDA YAPILACAK TÜM ETKİNLİKLER İPTAL”
Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Son günlerde artış gösteren vaka sayılarının ardından vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Yaz Şenliği programları askıya alınmıştır. Bu kapsamda Ağustos ayında gerçekleştirmeyi planladığımız tüm kültür-sanat etkinlikleri, vatandaşlarımızın sağlığını riske atmamak için ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.