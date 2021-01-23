Tunceli
Giriş Tarihi : 23-01-2021 15:25   Güncelleme : 23-01-2021 15:25

Ağlayan kayalar buz tuttu  

Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde yer alan ve sürekli su damladığı için halk arasında “Ağlayan Kayalar” olarak bilinen 20 metre uzunluğundaki kayalar buz tuttu.

Ağlayan kayalar buz tuttu  

Meteorolojinin kar yağışının ardından uyardığı, soğuk hava dalgası Tunceli'de de etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının geceleri eksi 20 derecenin üzerinde seyrettiği kentte Tunceli Erzincan karayolunun 50. kilometresindeki Hılbeş köyü yakınlarında bulunan ve 20 metre yükseklikteki kayalar da buz tuttu. Ağlayan kayalar olarak silinen dört mevsim ziyaretçisi eksik olmayan kayaların buz tutması ayrı bir güzellik oluştur. 

Ağlayan kayaların buz tutmuş halini görmek için  giden Düzgün Güney, “Buranın manzarası çok güzel. Kayaların buz tutması ayrı bir güzellik oluşturmuş. Bu güzelliği görmek için geldik” dedi.

Kayaların donmuş halini gördüklerini belirten Gündoğan Çağ ise “Kar yağışı durdu. Hava sıcaklıkları eksilere kadar düştü. Bu sebeple yazın su damlacıkları oluşturan bu kayalıkta buz kütleleri oluşmuş. Görsel bir güzelliği var. Biz de buraya gelip bu güzellikleri anı olarak saklıyoruz” diye konuştu.   

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