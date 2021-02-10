‘Ağır hasarlı binaları kiraladılar’

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz açıklamalarda bulundu.

Nuri Gülyüz “24 Ocak’ta ilimizde deprem oldu.2-3 gün sonra gelip işyerlerimizi açtık. İşimizin başına döndük. Deprem olana kadar kim biliyordu hafif hasar, orta hasar, ağır hasar ibarelerini. Deprem sonrası hayatımıza girdi. Bazı vatandaşlarımız deprem sonrası orta hasar olan evini boşaltıp çıktı. Bilmediği için gelip ağır hasarlı evi tuttu. Bu evi kimden kiraladı korsan emlakçıdan kiraladı. Bunlar, Allah’tan korkmadan ağır hasarlı evleri vatandaşa kiraladılar lekelenen isim yine bizim oldu. Biz ne yaptık arkadaşlarımızla kendi aramızda whatsapp gurubu kurduk. Kiralık evleri paylaştık ve vatandaşlarımızı evlere yerleştirdik”.

“FIRSATÇILIK YAPANLAR OLDU”

ELZEMDER Başkanı Nuri Gülyüz; “Kira fiyatları neden yükseldi. Deprem öncesi 400 TL’ye verilen daire deprem sonrası sabah 800 TL oldu. Fırsatçılık yapan oldu. Daire fiyatları bir gündemi yükseldi. Deprem öncesi bir müteahhit Çayda Çıra Mahallesi’nde 350 bin TL’ye satamadığı daireyi deprem sonrası 480 bin TL’ye sattı. Deprem sonrası Elazığ’da bazıları fırsatçılık yaptı. Ama bunu Elazığ’a mal etmek bence doğru değildir” dedi.