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GÜNCEL

Ağır hasarlı binalardan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

GÜNCEL

Ağır hasarlı binalardan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Elazığ’da ağır hasarlı bir binalarda hırsızlık yapan ve toplamda 30 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün ağır hasarlı bir binalarda gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin 21 adet suç kaydı bulunan C.K. ve 9 adet suç kaydı bulunan K.K. olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.