Ağır hasarlı binada yangın

Malatya’da ağır hasarlı bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya’da ağır hasarlı bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.Olay, sabaha karşı Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyin Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan bir binada henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.