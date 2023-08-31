Malatya’da ağır hasarlı bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, sabaha karşı Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyin Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan bir binada henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
asayis
Giriş Tarihi : 31-08-2023 10:17 Güncelleme : 31-08-2023 10:17
Ağır hasarlı binada yangın
Malatya’da ağır hasarlı bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
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