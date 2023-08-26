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  • Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı
asayis
Giriş Tarihi : 26-08-2023 19:15   Güncelleme : 28-08-2023 08:43

Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Operatör kepçeyi bırakıp kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Operatör kepçeyi bırakıp kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, operatör kepçeyi bırakarak kaçtı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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