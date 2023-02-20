Deprem sonrası devam eden hasar tespit çalışmaları çerçevesinde Elazığ’da bin 36 binadaki 5 bin 193 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.
Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, yine binlercesi yaralandı. İkinci depremde bir binanın yıkıldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'da, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak toplam 4 bin 810 binada 44 bin 536 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalar sonrasında bin 36 binadaki 5 bin 193 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Öte yandan 174 binadaki bin 27 bağımsız birimin orta hasarlı, 2 bin 176 binada yer alan 21 bin 911 bağımsız birimin az hasarlı, bin 266 binadaki 15 bin 401 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu bildirildi.
Ağır hasarlı bina sayısı bini geçti
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu.
Deprem sonrası devam eden hasar tespit çalışmaları çerçevesinde Elazığ’da bin 36 binadaki 5 bin 193 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.