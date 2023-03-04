Ağır hasarlı bina sayısı artıyor   

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da şimdiye kadar 17 bin 716 bina incelendi. İncelemede 50 binanın acil yıkılacak, 4 bin 73 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

Bu çerçevede il genelinde 17 bin 716 bina incelendi. Buna göre; 17 binanın yıkık, 50 binanın acil yıkılacak, 4 bin 73 binanın ağır, 380 binanın orta, 5 bin 758 binanın az ve 7 bin 438 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Kent genelinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.