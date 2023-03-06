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Giriş Tarihi : 06-03-2023 13:24

Ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 636 oldu   

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da şimdiye kadar 21 bin 144  bina incelendi. 

Ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 636 oldu   

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde 21 bin 144 bina incelendi. Buna göre; 25 binanın yıkık, 55  binanın acil yıkılacak, 4 bin 636  binanın ağır, 419 binanın orta, 6 bin 291 binanın az ve 9 bin 9 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Öte yandan 709 binanın ise tespit yapılamayan bina olarak tespit edildiği bildirildi. 68 ekip 136 personelin hasar tespit çalışmalarına sahada  devam ettiği öğrenildi. 

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