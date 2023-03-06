Ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 636 oldu   

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da şimdiye kadar 21 bin 144 bina incelendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde 21 bin 144 bina incelendi. Buna göre; 25 binanın yıkık, 55 binanın acil yıkılacak, 4 bin 636 binanın ağır, 419 binanın orta, 6 bin 291 binanın az ve 9 bin 9 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Öte yandan 709 binanın ise tespit yapılamayan bina olarak tespit edildiği bildirildi. 68 ekip 136 personelin hasar tespit çalışmalarına sahada devam ettiği öğrenildi.