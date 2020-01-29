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Giriş Tarihi : 29-01-2020 08:17

Ağır hasar gören binalar kontrollü olarak yıkılıyor  

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve tehlike arz eden binalar kontrollü olarak yıkılmaya başlanırken vatandaşlar da evlerinden eşyalarını çıkarmaya başladı.  

Ağır hasar gören binalar kontrollü olarak yıkılıyor  

Elazığ depremi sonrası enkazlar da arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan görevliler, depremde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları tespit etti. İçerisinde herhangi bir canlı olmadığı belirlenen binalar, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkılıyor. Vatandaşlar ise, evlerine girerek eşyalarını çıkarmaya başladı. 

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