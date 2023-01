'Ağın ve Sivrice ilçelerimizde devlet hastanesi yapıyoruz!’

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Her iki ilçemizde yapacağımız hastanelerimizi yatırım programlarına aldırdık” dedi.

Bulut; “Ağın ve Sivrice ilçelerimize devlet hastanesi yapıyoruz.Ağın ve Sivrice ilçelerimizin hastanelerinin projelendirme süreci başlamış bulunuyor. Hastaneleri yapacağımız alanın tespiti ve yer tashihi ile ilgili gerekli çalışmalar başlatıldı. Bir an önce yer tespitlerini bitirip süreci hızlandırıp iki ilçemizde devlet hastanelerimizin yapım sürecini başlatacağız.

Ağın ve Sivrice ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimize hayırlı olsun.İlçelerimizin sağlık altyapısını güçlendirip geliştirmek için programa aldırmış olduğumuz hastaneler ya da mevcut sağlık tesislerinin güçlendirilmesi ile ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor. Her bir ilçemizin sağlık alt yapısıyla ayrı ayrı ilgileniyoruz. Palu- Kovancılar, Keban, Ağın, Sivrice ilçelerimizde yapımı başlayacak hastane projelerini yakından takip ediyorum.

Baskil, Maden, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ilçelerimizde sağlık alt yapısını güçlendiriyoruz. Arıcak ilçemizde diyaliz hastaları için tedavi üniteleri kurduk. O bölgede yaşayan diyaliz hastaları artık kendi ilçelerinde tedavi oluyor.

İlçelerimizin ihtiyaçlarına göre kadro artırımı, araç gereç temini gibi tüm konuları yakından takip ediyoruz.İlçelerimize yapacağımız projeleri bir an önce başlatacağız. Hayırlı olsun” dedi.