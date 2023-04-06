‘Ağın neden kapsam dışı tutuldu?’

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler açıklamalarda bulundu.

Gürgözeler; “İlimizin 6.Bölge teşviklerinden yararlanması için atılan adımda 9 ilçemiz bu teşvike dahil edilmiştir. Fakat yapılacak yatırımlarda cazibe merkezleri programına alınan ilimizin 9 ilçesi bu durumdan memnun olurken Huzur adası güzide ilçemiz Ağın neden bu kapsamdan muaf tutulmuştur? Bu ilçemizi diğerlerinden ayrı tutan ve kenarda bırakan düşünceyi sormak ve irdelemek istiyoruz. Ağın ilçemiz turizm açısından dışa açılmış ve turizm girdisi çok fazla olan bir ilçemiz değildir. Aksine sakin, huzurlu, göl kenarında yeşillikler içinde gezilip görülmeyi bekleyen şirin bir ilçemizdir. Yetkililerimizin ve ilimizi temsil eden vekillerimizin bu yanlıştan biran önce dönmesi en önce Ağınlı vatandaşlarımızı ve bizi mutlu edecektir. Ayrımcı siyaset anlayışından arınmamız gerekir. 9 ilçemiz bu kapsama dahil edilirken Ağın İlçemiz hangi kritere dayanarak ayrı tutuldu? Ayrıca Adilyenin ve diğer kurumların ilçeden alınması ve burada ki halkımızın yalnızlaştırılması ve ilçedeki vatandaşımızın işlerini halletmek için başka yere gitmesi de oldukça sıkıntılı ve manidar bir durumdur. Hem teşvik hem kurumların taşınması planlanan bir proje midir sorarız?? Bu kararlar alınırken neden fikir ve öneriler dikkate alınmadı? Cevaplarını en kısa sürede bekliyor, yetkililerin yanlıştan dönmesini ümid ediyoruz” dedi.