Ağın leblebisine destek 

Yapım tekniği bakımından da farklı bir özelliğe sahip olan Ağın Leblebisinin üretimdeki verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan protokol Erzurum’da imzalandı.

Elazığ’ın Ağın ilçe merkez ve köylerinde ekolojik olarak yetişen Ağın Leblebisine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından proje desteği verilecek.

Protokolü, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Türker Otlu imzaladı. Protokolün imzası sırasında Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa’da yer aldı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin, “2020 Yılı Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında desteklenen ve Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Coğrafi İşaretli Ağın Leblebisi Üretim Tesisi Projesi” Ağın leblebisinin coğrafi işaret belgesinde bulunan standartlara uygun olarak üretimini sağlamayı amaçlıyor.

İmza töreni sonrası yapılan açıklamada, yapım aşaması zahmetli bir iş olan ve tamamen el emeğiyle mamül hale getirilen Ağın Leblebisinin üretimde verimliği ve kalite standardını sağlayacak söz konusu protokolün yöre üreticine hayırlı olması dileğinde bulunuldu.