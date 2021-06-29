'Ağar Ailesi Cumhur İttifakından dolayı hedefte'

MHP Elazığ eski İl Başkanlarından Raif Çiçek, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar’a destek verdi. Çiçek, Mehmet Ağar’a yönelik saldırıların arkasında Cumhur İttifakına desteği ve terörle mücadele verdiği çabaların olduğunu söyledi.

Mehmet Ağar’a destek açıklaması yapan Eski MHP MYK Üyesi, Eski Ülkü Ocakları ve İl Başkanlarından Raif Çiçek, Mehmet Ağar’ın hedef gösterilmesinin kasıtlı ve planlı olduğunu söyledi.

"TOLGA AĞAR'A BARİZ İFTİRA ATILMIŞTIR"

Kanal 23 Genel yayın yönetmeni Arif Çakmak’ın sorularını yanıtlayan Raif Çiçek, "Sayın Tolga Ağar’a bariz bir iftira atılmıştır. Aklı başında vicdanlı herkes aşikar bir şekilde yapılmak istenen karalamayı görmektedir." dedi.

"MEHMET AĞAR HEDEF GÖSTERİLMEKTEDİR"

Mehmet Ağar, siyaseten daha önce eleştirip tenkit ettiğim bir insandır. 20 yıldır hiçbir münasebetim olmamıştır. İçte ve dışta ülkemizi yıkıp parçalayıp bölmek isteyen şer güçlere karşı cumhur ittifakının yanında yer alması nedeniyle sayın Mehmet Ağar hedef gösterilmektedir’’ dedi.

Raif Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise "Bazı şeylere kavrayamayan ülkücü arkadaşlarımız abide şahsiyet, mümtaz insan Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin hükümeti karşılıksız desteklemesinden dolayı suçlamaktadır. Ben o kardeşlerimize diyorum ki; 12 Eylül öncesi dinimiz, vatanımız ve bayrağımız için her türlü mağduriyeti, ölümü göze alan ülkücülerin ne karı vardı? Önemli olan bizim bu değerlerimizin yaşaması değil midir? Üstelik bugün ülkemizde emperyalist güçlerin Türkiye’deki talepleri ortadayken, Türk-İslam aleminin hak menfaatlerinin korunması için, Sayın Devlet Bahçeli’nin hükümete verdiği destekten daha doğal ne olabilir? En büyük milliyetçilik, vatanseverlik bunu gerektirmez mi? Ayrıca inanç özgürlüklerinin rahat yaşanması için Milliyetçi Hareket Partisi’nin desteği ortadayken daha bundan büyük menfaat ne olabilir? Sayın Devlet Bahçeli ülkenin huzuru, birliği ve beraberliği için güçlü müreffeh bir Türkiye için Cumhur İttifakı’nda yer alarak hükümeti desteklemesi ülkücüler için en büyük manevi kazançtır.’’ dedi

Raif Çiçek yaptığı diğer bir değerlendirmede ise ‘’Korona virüs nedeniyle mağdur olan insanlara sahip çıkan güzel ahlak sahibi değerli bacım Yasemin Açık'tan Allah razı olsun diyorum. Yasemin Açık imkan sahibi insanlar tarafından örnek alınmasını diliyorum" dedi.