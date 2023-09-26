Ağaçtan düşerek demir korkuluklara saplanan sansar kurtarıldı

Elazığ’ın Palu ilçesinde ağaçtan düşerek demir korkuluklara saplanan sansar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ’ın Palu ilçesinde ağaçtan düşerek demir korkuluklara saplanan sansar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Elazığ’ın Palu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçtan düşen sansar, demir korkuluklara saplandı. Sansarı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, demir korkuluklara saplanan sansarı kurtardı.Demir korkuluklardan kurtarılan sansar kaçarak gözden kayboldu.