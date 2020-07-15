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  • Ağaçtan düşen Ak Parti il başkanı Elazığ’da ameliyata alındı
Bingöl
Giriş Tarihi : 15-07-2020 14:08   Güncelleme : 15-07-2020 14:08

Ağaçtan düşen Ak Parti il başkanı Elazığ’da ameliyata alındı

Elazığ’a sevk edilen Güler ameliyata alındı.

Ağaçtan düşen Ak Parti il başkanı Elazığ’da ameliyata alındı

AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'in  ağaçtan düştüğü ve 2 kaburgasının kırıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, Genç ilçesine bağlı Şehittepe köyündeki bahçesinde meyve toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybedip ağaçtan düşen Güler'in 2 kaburga kemiği kırıldı. Yakınlarının  sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Güler,  Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.2 kaburga kemiğinde kırık olduğu tespit edilen Güler, Elazığ'a sevk edilerek ameliyata alındı.

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