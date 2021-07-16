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Giriş Tarihi : 16-07-2021 11:15   Güncelleme : 16-07-2021 11:15

Ağaçlara çarpan otomobil hurdaya döndü

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağaçlara çarpan otomobil hurdaya döndü

Elazığ'da kontrolden çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen otomobil hurdaya  döndü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi Doğançay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AB 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kenarda bulunan ağaçlara çaptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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