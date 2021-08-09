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Giriş Tarihi : 09-08-2021 15:14   Güncelleme : 09-08-2021 15:14

Ağacın dalında değil gövdesinde çıktı  

Elazığ’da ağacın gövdesinde çıkan kara erik meyvesi,  görenleri şaşırttı.

Ağacın dalında değil gövdesinde çıktı  

Elazığ’ın merkeze bağlı  Çağlar  köyünde Davut Özdemir’e  ait bahçede, kara erik ağacının gövdesinde bahar ayında yeşeren çiçeklerin ardından, meyvesi olgunlaşarak büyüdü. Özdemir’e ait bahçede misafirliğe giden Ali Polat, kara eriğin ağacın dalında değil, gövdesinde çıktığını fark etti ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşın fotoğraflar görenleri şaşırttı. 

İlk defa bir meyvenin dalında değil gövdesinde çıktığını  ifade eden Ali Polat, “Arkadaşımın bahçesine misafirliğe gitmiştim. Bahçeyi gezerken kara eriğin ağacın gövdesinde çıktığını gördüm ve fotoğrafını çektim. Çok şaşırdım” dedi.

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