Ağaca bağlı motosikleti çalmaya çalışan acemi hırsız, başarılı olamadı

Elazığ’da bir şahıs, ağaca bağlı olan motosikleti çalmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kilidi açamayan şahıs, pes ederek bölgeden uzaklaşırken o anlar kameralara yansıdı.

Elazığ’da bir şahıs, ağaca bağlı olan motosikleti çalmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kilidi açamayan şahıs, pes ederek bölgeden uzaklaşırken o anlar kameralara yansıdı.Olay, sabah 06.00 sıralarında merkez Sürsürü Mahallesi Battalgazi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belli olmayan bir şahıs, ağaca bağlı bir motosikleti gözüne kestirdi. Önce uzun bir odun ile kilidi açmaya çalışan şahıs, başarılı olamayınca taş ile şansını denedi. Fakat taşla da kilidi kıramayan şahıs, pes ederek bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.