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Diyarbakır
Giriş Tarihi : 16-02-2020 18:40

Ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurdu  

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 15 yaşındaki genç, ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurarak yaralandı.  

Ağabeyinin silahıyla oynarken yanlışlıkla kendini vurdu  

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki R.D., ağabeyine ait silahla oynadı. Yanlışlıkla tetiğe dokunan R.D., silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Çınar Devlet Hastanesine ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. R.D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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